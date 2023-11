Gesund oder nicht? Der Hype um Haferflocken

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:13 Min. . Verfügbar bis 27.11.2028. WDR Online.

Außerdem: Klimagas Methan - Warum müssen wir uns darum kümmern? (07:08) / E-Autos - Wie könnte ihr Anteil schneller wachsen? (14:05) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host dieser Folge ist Ina Plodroch. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. GESUND ODER NICHT? DER HYPE UM HAFERFLOCKEN Hafer gilt als gesund, ist oft beim Frühstück dabei – als Müsli, Porridge oder Overnight Oats. Einige Influencer sehen aber neuerdings eine Art Verschwörung hinter dem guten Ruf der Flocken. Autorin: Antje Sieb Hier schreibt die EFSA, dass sie einige positive Eigenschaften von Haferballaststoffen für erwiesen hält: https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6331 https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6248 https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6429 Ökotest hat Haferflocken auf Schadstoffe getestet: https://www.oekotest.de/essen-trinken/Haferflocken-im-Test-Labor-stoesst-auf-Schimmelpilzgifte-und-Glyphosat_13109_1.html Das Bundesinstitut für Risikobewertung informiert über Nickel: https://www.bfr.bund.de/cm/343/nickel-schaetzung-der-langfristigen-aufnahme-ueber-lebensmittel-auf-grundlage-der-bfr-meal-studie.pdf KLIMAGAS METHAN – DARUM MUSS UNS DAS BESCHÄFTIGEN Methan ist das zweitwichtigste Klimagas. Wir könnten viel für das Klima tun, wenn wir den Methan-Ausstoß senken. Was sind dafür die wichtigsten Ansatzpunkte? Autorin: Magdalena Schmude Methan-Tracker der Internationalen Energieagentur: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker Infos zur Methanverordnung (kurz): https://www.eu-info.de/dpa-europaticker/323374.html und ausführlich: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0805 E-AUTOS – WIE KÖNNTE IHR ANTEIL SCHNELLER WACHSEN? Jahrelang wurden Jahr für Jahr mehr Elektroautos in Deutschland gekauft. Jetzt stagniert die Entwicklung. Dabei wäre ein hoher E-Auto-Anteil gut fürs Klima. Was könnte helfen? Autor: Robin Schäfer Was gibt es für Zulassungssteuern im Ausland und wie könnte ein Modell für Deutschland aussehen? Das steht in diesem Papier des Umweltbundesamtes: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/366/dokumente/uba-kurzpapier_bonus-malus-system_kliv.pdf Warum entscheiden sich Menschen gegen ein E-Auto? Diese Umfrage zeigt es: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1179994/umfrage/umfrage-zu-gruenden-gegen-den-kauf-eines-elektroautos-in-deutschland/

Host dieser Folge ist Ina Plodroch.



Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



GESUND ODER NICHT? DER HYPE UM HAFERFLOCKEN

Hafer gilt als gesund, ist oft beim Frühstück dabei – als Müsli, Porridge oder Overnight Oats. Einige Influencer sehen aber neuerdings eine Art Verschwörung hinter dem guten Ruf der Flocken.

Autorin: Antje Sieb



Hier schreibt die EFSA, dass sie einige positive Eigenschaften von Haferballaststoffen für erwiesen hält:

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6331

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6248

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6429



Ökotest hat Haferflocken auf Schadstoffe getestet:

https://www.oekotest.de/essen-trinken/Haferflocken-im-Test-Labor-stoesst-auf-Schimmelpilzgifte-und-Glyphosat_13109_1.html



Das Bundesinstitut für Risikobewertung informiert über Nickel:

https://www.bfr.bund.de/cm/343/nickel-schaetzung-der-langfristigen-aufnahme-ueber-lebensmittel-auf-grundlage-der-bfr-meal-studie.pdf





KLIMAGAS METHAN – DARUM MUSS UNS DAS BESCHÄFTIGEN

Methan ist das zweitwichtigste Klimagas. Wir könnten viel für das Klima tun, wenn wir den Methan-Ausstoß senken. Was sind dafür die wichtigsten Ansatzpunkte?

Autorin: Magdalena Schmude



Methan-Tracker der Internationalen Energieagentur:

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker



Infos zur Methanverordnung (kurz):

https://www.eu-info.de/dpa-europaticker/323374.html

und ausführlich:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0805





E-AUTOS – WIE KÖNNTE IHR ANTEIL SCHNELLER WACHSEN?

Jahrelang wurden Jahr für Jahr mehr Elektroautos in Deutschland gekauft. Jetzt stagniert die Entwicklung. Dabei wäre ein hoher E-Auto-Anteil gut fürs Klima. Was könnte helfen?

Autor: Robin Schäfer



Was gibt es für Zulassungssteuern im Ausland und wie könnte ein Modell für Deutschland aussehen? Das steht in diesem Papier des Umweltbundesamtes:

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/366/dokumente/uba-kurzpapier_bonus-malus-system_kliv.pdf



Warum entscheiden sich Menschen gegen ein E-Auto? Diese Umfrage zeigt es:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1179994/umfrage/umfrage-zu-gruenden-gegen-den-kauf-eines-elektroautos-in-deutschland/

Audio Download .