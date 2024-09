Gestikulieren - Warum machen wir das?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:28 Min. . Verfügbar bis 06.09.2029. WDR Online.

Außerdem: Immer wieder Blasenentzündungen - Was hilft? (08:04) / Digital Detox - Gut für unsere Konzentration? (15:30) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Dich. GESTIKULIEREN – WARUM MACHEN WIR DAS? Gesten helfen einem dabei, sich an Dinge zu erinnern. Gleichzeitig wird das, was wir sagen, für andere verständlicher. Autorin: Sabrina Loi Wie Gesten helfen, sich zu erinnern, erfährst Du hier: https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.104725 Wir können hören, welche Gesten Gesprächspartner machen, ohne sie zu sehen: https://doi.org/10.1073/pnas.2004163117 Wir gestikulieren sogar, wenn niemand zuschaut: https://doi.org/10.1006/jmla.2000.2752 Menschen aus Schweden und Italien gestikulieren unterschiedlich: https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1314120 IMMER WIEDER BLASENENTZÜNDUNGEN – WAS HILFT? Blasenentzündungen tun sehr weh und das trifft vor allem Frauen. Wenn sie dann keine Antibiotika nehmen wollen, bleiben pflanzliche Produkte, Mannose oder eine Impfung. Autorin: Julia Demann Hier ist die aktuelle Leitlinie zu Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen: https://register.awmf.org/assets/guidelines/043-044l_S3_KF2_Epidemiologie-Diagnostik-Therapie-Praevention-Management-Harnwegsinfektionen-Erwachsene_2024-05_1.pdf Das IQWiG bewertet pflanzliche Präparate: https://www.iqwig.de/download/ht20-01_pflanzliche-mittel-bei-blasenentzuendung_hta-bericht_v1-0.pdf Die Cochrane Collaboration hat Studienergebnisse zu Cranberrys und Impfungen zusammengefasst: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001321.pub6/full https://medizin-transparent.at/strovac-impfung-gegen-blasenentzuendung/ DIGITAL DETOX – GUT FÜR UNSERE KONZENTRATION? Smartphone, Tablet und andere digitale Geräte gehören zu unserem Alltag. Aber ständiges Scrollen und Zappen ist auch anstrengend. Mit Digital Detox gönnt man dem Gehirn eine Pause. Autorin: Annika Franck Diese Studie hat die Wirkung von Digital Detox untersucht: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20501579211028647 Wie sich soziale Medien auf die Gesundheit, Konzentration und Verhalten auswirken, erfährst Du hier: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650220958224 Wie digitale Technik unsere Intelligenz beeinflusst, darum geht es in diesem Quarks Daily Spezial: https://1.ard.de/quarks-sinkender-iq

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag.

Und hier kommen die wichtigsten Infos für Dich.



GESTIKULIEREN – WARUM MACHEN WIR DAS?

Gesten helfen einem dabei, sich an Dinge zu erinnern. Gleichzeitig wird das, was wir sagen, für andere verständlicher.

Autorin: Sabrina Loi



Wie Gesten helfen, sich zu erinnern, erfährst Du hier:

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.104725



Wir können hören, welche Gesten Gesprächspartner machen, ohne sie zu sehen:

https://doi.org/10.1073/pnas.2004163117



Wir gestikulieren sogar, wenn niemand zuschaut:

https://doi.org/10.1006/jmla.2000.2752



Menschen aus Schweden und Italien gestikulieren unterschiedlich:

https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1314120



IMMER WIEDER BLASENENTZÜNDUNGEN – WAS HILFT?

Blasenentzündungen tun sehr weh und das trifft vor allem Frauen. Wenn sie dann keine Antibiotika nehmen wollen, bleiben pflanzliche Produkte, Mannose oder eine Impfung.

Autorin: Julia Demann



Hier ist die aktuelle Leitlinie zu Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen:

https://register.awmf.org/assets/guidelines/043-044l_S3_KF2_Epidemiologie-Diagnostik-Therapie-Praevention-Management-Harnwegsinfektionen-Erwachsene_2024-05_1.pdf



Das IQWiG bewertet pflanzliche Präparate:

https://www.iqwig.de/download/ht20-01_pflanzliche-mittel-bei-blasenentzuendung_hta-bericht_v1-0.pdf



Die Cochrane Collaboration hat Studienergebnisse zu Cranberrys und Impfungen zusammengefasst:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001321.pub6/full

https://medizin-transparent.at/strovac-impfung-gegen-blasenentzuendung/



DIGITAL DETOX – GUT FÜR UNSERE KONZENTRATION?

Smartphone, Tablet und andere digitale Geräte gehören zu unserem Alltag. Aber ständiges Scrollen und Zappen ist auch anstrengend. Mit Digital Detox gönnt man dem Gehirn eine Pause.

Autorin: Annika Franck



Diese Studie hat die Wirkung von Digital Detox untersucht:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20501579211028647



Wie sich soziale Medien auf die Gesundheit, Konzentration und Verhalten auswirken, erfährst Du hier:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650220958224



Wie digitale Technik unsere Intelligenz beeinflusst, darum geht es in diesem Quarks Daily Spezial:

https://1.ard.de/quarks-sinkender-iq

Audio Download .