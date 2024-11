Geld, Gene, Gesundheit - Wovon unsere Zufriedenheit abhängt

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag.

Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



GELD, GENE, GESUNDHEIT - WOVON UNSERE ZUFRIEDENHEIT ABHÄNGT

Wie zufrieden wir in unserem Leben sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Auf einige können wir selbst Einfluss nehmen, bei anderen sind Politik und Gesellschaft gefragt.

Autorin: Sabrina Loi



ARM UND REICH - GEHT KLIMASCHUTZ AUCH FAIR FÜR ALLE?

Klimaschutz ist aktuell an einigen Stellen unfair. Reiche stoßen oft sehr viel Co2 aus und profitieren gleichzeitig mehr von bestimmten Klimaschutzmaßnahmen. Während Menschen mit niedrigem Einkommen die Folgen des Klimawandels besonders stark spüren. Wir sprechen über Maßnahmen, die den Klimaschutz fairer machen könnten.

Autor: Michael Stang



WAS DENKST DU?

Was hältst du von Tierversuchen? In der Forschungswelt bewegt sich gerade was. In Deutschland soll das Tierschutzrecht verschärft werden - und das könnte Einfluss haben auf alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Tierversuche machen. Wir arbeiten gerade an einer Spezial-Folge, um euch da auf den neusten Stand zu bringen, aber wir würden gerne von euch wissen: Wie steht ihr dazu, dass wir Tierleben opfern, um an mehr Wissen zu kommen? Teilt eure Gedanken gerne mit uns!



