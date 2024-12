Erkältungsmittel aus der Apotheke - Helfen die überhaupt?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast.

Außerdem: Lass uns Freunde bleiben - Funktioniert das nach einer Trennung? (07:00) / Weihnachtsbeleuchtung - Einfach nur schön oder auch schädlich? (12:21) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag.

Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



ERKÄLTUNGSMITTEL AUS DER APOTHEKE - HELFEN DIE ÜBERHAUPT?

Einige Mittel aus der Apotheke können Erkältungssymptome lindern. Das Geld für Kombi-Präparate kann man sich sparen.

Autorin: Annika Franck



Hilft Zink bei Erkältung? Die unabhängige Cochrane Collaboration hat Studiendaten zu dieser Frage zusammengetragen:

https://www.cochrane.org/de/CD014914/ARI_zink-zur-vorbeugung-und-behandlung-von-erkaltungskrankheiten



Kombipräparate zu nehmen, ist wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen:

https://wissenwaswirkt.org/kombinationsmittel-gegen-erkaeltung



Gesundheitsinformation.de hat Infos zum Thema Erkältung zusammengestellt:

https://www.gesundheitsinformation.de/erkaeltung.html





LASS UNS FREUNDE BLEIBEN - FUNKTIONIERT DAS NACH EINER TRENNUNG?

Freundschaft mit einer verflossenen Liebe kann funktionieren, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und romantische Gefühle keine Rolle mehr spielen.

Autorin: Christiane Tovar



In diesem Quarks Daily Spezial geht’s ums Loslassen und warum auch das wertvoll sein kann:

https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_loslassen



Warum Menschen nach einer Trennung befreundet sein möchten, erfährst Du hier:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916302690



Eine Trennung aktiviert die gleichen Hirnareale wie körperliche Schmerzen: https://pubmed.ncbi.nlm.nihttps://www.dge.de/qualifizierung/koordinierungskreis/





WEIHNACHTSBELEUCHTUNG - EINFACH NUR SCHÖN ODER AUCH SCHÄDLICH?



Lichterketten verbrauchen Strom und landen irgendwann im Müll. Sind sie draußen angebracht, kann das nachtaktive Tiere durcheinanderbringen. Ein paar Tricks können dazu beitragen, dass der Schaden klein und die Weihnachtsfreude groß bleibt.

Autor: Michael Stang



Die Deutsche Umwelthilfe forderte 2022 einen Verzicht auf üppige Weihnachtsbeleuchtung:

https://www.duh.de/aktuell/nachrichten/aktuelle-meldung/fuer-solidaritaet-und-klimaschutz-verzicht-auf-ueppige-weihnachtsbeleuchtung/



Kunstlicht verwirrt Vögel und Insekten:

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/insektensterben/31282.html



Der BUND gibt Tipps für Weihnachtsbeleuchtung ohne Energieverschwendung:

https://www.bund.net/bund-tipps/detail-tipps/tip/weihnachtsbeleuchtung-ohne-energieverschwendung/





Audio Download .