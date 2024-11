EC-Karten, Vapes, LEDs - Ist das schon Elektromüll?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 19:38 Min. . Verfügbar bis 18.11.2029. WDR Online.

Außerdem: Joggen, Stepper, Krafttraining - Mache ich mir damit die Knie kaputt? (11:08) // / Wir würden Euch gerne besser kennenlernen in unserer Umfrage: https://1.ard.de/Quarks_Daily_Umfrage - Oder habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

EC-KARTEN, VAPES, LEDS - IST DAS SCHON ELEKTROMÜLL? Kleinvieh macht auch Mist – das gilt ebenso für Elektronkleinteile. Die richtige Entsorgung bringts. Autor: Michael Stang Studie zu Lithium-Ionen-Batterien in Einweg-E-Zigaretten: https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(23)00482-8 So viele EC-Karten nutzen wir: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/191458/umfrage/anzahl-der-sich-im-umlauf-befindlichen-zahlungskarten-in-deutschland-seit-2007/ Übersicht Bundesministeriums für Verbraucherschutz zum Thema Elektronikgeräte: https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-abfallstroeme/elektro-und-elektronik-altgeraete/elektro-und-elektronik-altgeraete Hier geht’s zum Quarks Daily Spezial und Akku-Bränden in der Deponie: https://1.ard.de/Quarks_Daily_Alles_Elektromuell E-Zigaretten richtig entsorgen: https://www.bmuv.de/faq/wie-kann-ich-meine-e-zigarette-richtig-entsorgen Elektroschrott: Diese Geräte und Gegenstände gehören ins Recycling: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/elektroschrott-diese-geraete-und-gegenstaende-gehoeren-ins-recycling-12861 QUARKS-TIPP - HIER GEHT`S ZU POLITIK & WIR AUF TWITCH AM 19.11. ab 20:15: https://1.ard.de/puw_klima-vs-wirtschaft?p=qd JOGGEN; STEPPER; KRAFTTRAINING - MACH ICH MIR DAMIT DIE KNIE KAPUTT? Knieprobleme sind mit die häufigsten Gelenkprobleme – die uns später im Alter richtig zu schaffen machen und auch das Gesundheitssystem fordern. Joggen ist aber nicht die Ursache, ganz im Gegenteil. Autorin: Julia Demann Sportwissenschaftler, Dr. Arthur Praertorius: https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/mitarbeiter/arthur-praetorius/4898/ Hier ist die Jogger- vs. Nicht-Jogger-Studie: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9983113/ Hier ist die aktuelle Leitlinie zur Prävention und Behandlung von Knie-Arthrose: 187-050l_KF_S3_Gonarthrose_2024-07.pdf QUARKS MÖCHTE DICH KENNENLERNEN: https://1.ard.de/Quarks_Daily_Umfrage

EC-KARTEN, VAPES, LEDS - IST DAS SCHON ELEKTROMÜLL?

Kleinvieh macht auch Mist – das gilt ebenso für Elektronkleinteile. Die richtige Entsorgung bringts.

Autor: Michael Stang



Studie zu Lithium-Ionen-Batterien in Einweg-E-Zigaretten:

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(23)00482-8



So viele EC-Karten nutzen wir:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/191458/umfrage/anzahl-der-sich-im-umlauf-befindlichen-zahlungskarten-in-deutschland-seit-2007/



Übersicht Bundesministeriums für Verbraucherschutz zum Thema Elektronikgeräte:

https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-abfallstroeme/elektro-und-elektronik-altgeraete/elektro-und-elektronik-altgeraete



Hier geht’s zum Quarks Daily Spezial und Akku-Bränden in der Deponie:

https://1.ard.de/Quarks_Daily_Alles_Elektromuell



E-Zigaretten richtig entsorgen:

https://www.bmuv.de/faq/wie-kann-ich-meine-e-zigarette-richtig-entsorgen



Elektroschrott: Diese Geräte und Gegenstände gehören ins Recycling:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/elektroschrott-diese-geraete-und-gegenstaende-gehoeren-ins-recycling-12861





QUARKS-TIPP - HIER GEHT`S ZU POLITIK & WIR AUF TWITCH AM 19.11. ab 20:15:

https://1.ard.de/puw_klima-vs-wirtschaft?p=qd





JOGGEN; STEPPER; KRAFTTRAINING - MACH ICH MIR DAMIT DIE KNIE KAPUTT?

Knieprobleme sind mit die häufigsten Gelenkprobleme – die uns später im Alter richtig zu schaffen machen und auch das Gesundheitssystem fordern. Joggen ist aber nicht die Ursache, ganz im Gegenteil.

Autorin: Julia Demann



Sportwissenschaftler, Dr. Arthur Praertorius:

https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/mitarbeiter/arthur-praetorius/4898/



Hier ist die Jogger- vs. Nicht-Jogger-Studie:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9983113/



Hier ist die aktuelle Leitlinie zur Prävention und Behandlung von Knie-Arthrose:

187-050l_KF_S3_Gonarthrose_2024-07.pdf





QUARKS MÖCHTE DICH KENNENLERNEN:

https://1.ard.de/Quarks_Daily_Umfrage

Audio Download .