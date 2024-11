Déjà-vu - Das ist dran an der Erinnerungstäuschung

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Dich. DÈjÀ-VU – DAS IST DRAN AN DER ERINNERUNGSTÄUSCHUNG Wenn einem eine Situation total bekannt vorkommt, es aber eigentlich nicht sein kann, das man exakt das schon einmal erlebt hat, spricht man von einem Déjà-vu oder einem „Als ob“-Moment. Was genau die Mechanismen dahinter sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Der aktuelle Stand der Wissenschaft: Grund zur Sorge sind Déjà-vus nicht. Autorin: Annika Franck Eine Studie, über den Zusammenhang von Déjà-vus und spontanen biografischen Erinnerungen: https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/are-involuntary-autobiographical-memory-and-deja-vu-natural-products-of-memory-retrieval/C19E179B7806EEEE9493DA1879407694 Ein Aufsatz, der verschiedene Theorien zusammenfasst (pdf): https://people.uncw.edu/tothj/Extra-Credit-Papers/Brown-Deja%20Vu-CDPS-2004.pdf Studie in VR-Umgebung: https://www.semanticscholar.org/paper/D%C3%A9j%C3%A0-Vu%3A-An-Illusion-of-Prediction-Cleary-Claxton/a28b458bc1aaaaf8ab37a4ecaf740c521a78b4c4 ESSENS-REIHENFOLGE – ERST MOZZARELLA, DANN DIE NUDELN? Studien deuten darauf hin, dass es einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel hat, wenn man zuerst Ballaststoffe, Proteine und Fette isst und danach erst Lebensmittel, die viele Kohlehydrate enthalten. Doch für gesunde Menschen ist dieser Effekt wohl nicht entscheidend. Autorin: Christina Sartori Für Menschen mit Typ2 Diabetes könnte „nutrient sequencing“ positive Effekte haben: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6418004/ Mögliche Erklärung, wie „nutrient sequencing“ wirkt: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6123026/#_blank MEHR AUS DEM QUARKS-TEAM Hier geht es zum Video „Glukose-Tricks getestet: Die Wahrheit über Blutzuckerspitzen“ auf dem Quarks-Youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=3cyobGuPiDM

