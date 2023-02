Betrügerische Mails - Darum macht ChatGPT sie noch riskanter

Außerdem: CO2-Angaben (Fußabdruck) auf Lebensmitteln - hilft oder stört das? (11:11) / Scharf essen - Gesund oder doch nicht so? (18:16) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier kommen die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge



Betrügerische E-Mails: Darum machen KI-Systeme Phishing, Spam & Co noch gefährlicher



Hier könnt Ihr ChatGPT selber ausprobieren:

https://chat.openai.com



Hier findet ihr das so genannte Phishing-Radar der Verbraucherzentrale, Es zeigt Euch, von wo die nächste Mail-Attacke droht:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059





CO2-Angaben (Fußabdruck) auf Lebensmitteln – hilft oder stört das?



CO2-Angaben beeinflussen Essverhalten – Studie der LMU München in einer großen Mensa:

https://idw-online.de/de/news808200



Was steht drin im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung? Ende 2022 wurden die Klimaschutzvorgaben verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschutzgesetz-2021-1913672



Mit dem CO2-Rechner für Lebensmittel & Essen könnt Ihr selbst prüfen, wie Euer Fußabdruck ist:

https://www.goclimate.de/co2-rechner/co2-rechner-essen/





Shownotes Scharf essen – gesund oder doch nicht so?



Die Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung zu Lebensmitteln mit sehr hohen Capsaicingehalten findet ihr hier:

https://www.bfr.bund.de/cm/343/zu-scharf-ist-nicht-gesund-lebensmittel-mit-sehr-hohen-capsaicingehalten-koennen-der-gesundheit-schaden.pdf



Mehr zum Wirkstoff Capsaicin findet ihr in dieser Übersichtsarbeit:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224421005203



In dieser Studie wurde kein Zusammenhang gefunden, dass scharfes Essen eine Anpassung in heißeren Ländern ist, um das Infektionsrisiko zu senken:

https://lindellb.files.wordpress.com/2021/02/bromham.spice_.naturehumbeh21.pdf

