Baden in Flüssen und Seen - Wann muss man vorsichtig sein?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 23:43 Min. . Verfügbar bis 06.06.2028. WDR Online.

Außerdem: Klimaangst - So kannst Du besser damit umgehen (08:00) / Schnarchen - Was lässt sich dagegen tun? (16:34) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge Baden in Flüssen und Seen – Wann muss man vorsichtig sein? Hier findest Du die DLRG-Statistik zu Badeunfällen im Jahr 2022 in Deutschland: https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/statistik-ertrinken/ Unter diesem Link findest Du eine Übersichtsarbeit, die sich mit den Mechanismen des Ertrinkens auseinandersetzt: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physiol.00002.2015 Hier sind Baderegeln der DLRG, kurz und knackig: https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/baderegeln/ Klimaangst – So kannst Du besser damit umgehen Informationen der medizinischen Fachgesellschaft DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) zu Klimawandel und psychischer Gesundheit: https://www.dgppn.de/schwerpunkte/klima-und-psyche.html Studie zu Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext Schnarchen – Was hilft? Das schreibt Quarks zum Schnarchen: https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/wieso-wir-schnarchen-und-was-man-dagegen-tun-kann/ Hier gibt es Informationen zur Schlafapnoe: https://www.gesundheitsinformation.de/obstruktive-schlafapnoe.html Das sagt die Stiftung Warentest zu Anti-Schnarchhelfern: https://www.test.de/Hilfsmittel-gegen-das-Schnarchen-Besserung-ist-Glueckssache-1145834-0/ Eine Expertenleitlinie, die zusammenfasst, was bei der Schnarchbehandlung wissenschaftlich sinnvoll ist: https://register.awmf.org/assets/guidelines/017-068l_S3_Diagnostik_Therapie_Schnarchen_Erwachsene_2019-8.pdf

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge



Baden in Flüssen und Seen – Wann muss man vorsichtig sein?



Hier findest Du die DLRG-Statistik zu Badeunfällen im Jahr 2022 in Deutschland:

https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/statistik-ertrinken/



Unter diesem Link findest Du eine Übersichtsarbeit, die sich mit den Mechanismen des Ertrinkens auseinandersetzt:

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physiol.00002.2015



Hier sind Baderegeln der DLRG, kurz und knackig:

https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/baderegeln/



Klimaangst – So kannst Du besser damit umgehen



Informationen der medizinischen Fachgesellschaft DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) zu Klimawandel und psychischer Gesundheit:

https://www.dgppn.de/schwerpunkte/klima-und-psyche.html



Studie zu Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen:

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext



Schnarchen – Was hilft?



Das schreibt Quarks zum Schnarchen:

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/wieso-wir-schnarchen-und-was-man-dagegen-tun-kann/



Hier gibt es Informationen zur Schlafapnoe:

https://www.gesundheitsinformation.de/obstruktive-schlafapnoe.html



Das sagt die Stiftung Warentest zu Anti-Schnarchhelfern:

https://www.test.de/Hilfsmittel-gegen-das-Schnarchen-Besserung-ist-Glueckssache-1145834-0/



Eine Expertenleitlinie, die zusammenfasst, was bei der Schnarchbehandlung wissenschaftlich sinnvoll ist:

https://register.awmf.org/assets/guidelines/017-068l_S3_Diagnostik_Therapie_Schnarchen_Erwachsene_2019-8.pdf

Audio Download .