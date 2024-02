Apps bei Depressionen - Hilft das wirklich?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:47 Min. . Verfügbar bis 31.01.2029. WDR Online.

Außerdem: Honig - Superfood oder Zuckerbombe? (13:18) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. APPS BEI DEPRESSIONEN - HILFT DAS WIRKLICH? In Deutschland wartet man im Durchschnitt fünf Monate auf einen Therapieplatz. Um die Wartezeit zu überbrücken, können bei Depressionen Apps verschrieben werden. Aber helfen diese Apps wirklich? Autorin: Catharina Velten Hier findet Ihr die genauen Testergebnisse von Stiftung Warentest: https://www.test.de/Programme-gegen-Depression-im-Test-Psychotherapie-online -geht-das-5485708-5488365/ Hier findet Ihr eine Meta-Studie der Uni Ulm zur Wirkung der Apps: https://karger.com/ver/article/28/2/101/323351/Hilfe-aus-dem-App-Store-Eine-systematische Auch die Ergebnisse dieser Meta-Studie können keine Wirkung belegen: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154248 Hier findet Ihr Hilfe: Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, Info-Telefon Depression: Tel.: 0800 / 33 44 533 https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start Krisentelefon der Telefon-Seelsorge: Tel.: 0800 1110111 und 0800 1110222 https://www.telefonseelsorge.de/ Ärztlicher Notdienst: Tel.: 116117 Rettungsdienst in akuten Notfällen: 112 HONIG - SUPERFOOD ODER ZUCKERBOMBE? Honig wird als das gesündeste Süßungsmittel eingeschätzt – dabei besteht er zum Großteil aus Zucker und der ist in hohen Mengen ungesund. Bei Erkältungen aber kann Honig tatsächlich helfen. Autorin: Julia Demann Honig ist das am gesündesten geschätzte Lebensmittel Befragung der Uni Göttingen (u.a.): https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-04/verbraucherstudie_suesse-claims_ergebnisbericht_20210401.pdf Bestimmte Honigsorten könnten, wenn sie im Rahmen einer gesunden Ernährung konsumiert werden, positiv auf den Blutzucker und auf Blutfette wirken: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/81/7/758/6827512?login=false Honig hilft besser als gängige Medikamente gegen Husten: https://ebm.bmj.com/content/26/2/57

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing.



Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



APPS BEI DEPRESSIONEN - HILFT DAS WIRKLICH?

In Deutschland wartet man im Durchschnitt fünf Monate auf einen Therapieplatz. Um die Wartezeit zu überbrücken, können bei Depressionen Apps verschrieben werden. Aber helfen diese Apps wirklich?

Autorin: Catharina Velten



Hier findet Ihr die genauen Testergebnisse von Stiftung Warentest:

https://www.test.de/Programme-gegen-Depression-im-Test-Psychotherapie-online -geht-das-5485708-5488365/



Hier findet Ihr eine Meta-Studie der Uni Ulm zur Wirkung der Apps:

https://karger.com/ver/article/28/2/101/323351/Hilfe-aus-dem-App-Store-Eine-systematische



Auch die Ergebnisse dieser Meta-Studie können keine Wirkung belegen:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154248



Hier findet Ihr Hilfe:

Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, Info-Telefon Depression:

Tel.: 0800 / 33 44 533

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start



Krisentelefon der Telefon-Seelsorge:

Tel.: 0800 1110111 und 0800 1110222

https://www.telefonseelsorge.de/



Ärztlicher Notdienst:

Tel.: 116117

Rettungsdienst in akuten Notfällen: 112





HONIG - SUPERFOOD ODER ZUCKERBOMBE?

Honig wird als das gesündeste Süßungsmittel eingeschätzt – dabei besteht er zum Großteil aus Zucker und der ist in hohen Mengen ungesund. Bei Erkältungen aber kann Honig tatsächlich helfen.

Autorin: Julia Demann



Honig ist das am gesündesten geschätzte Lebensmittel Befragung der Uni Göttingen (u.a.):

https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-04/verbraucherstudie_suesse-claims_ergebnisbericht_20210401.pdf



Bestimmte Honigsorten könnten, wenn sie im Rahmen einer gesunden Ernährung konsumiert werden, positiv auf den Blutzucker und auf Blutfette wirken:

https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/81/7/758/6827512?login=false



Honig hilft besser als gängige Medikamente gegen Husten:

https://ebm.bmj.com/content/26/2/57

Audio Download .