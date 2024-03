Aperitif ohne Prozente - Wie gut sind Alcohol Alternatives?

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag.

Und hier kommen die wichtigsten Infos für Dich.



APERITIF UND SEKT OHNE PROZENTE – WIE GUT SIND ALCOHOL ALTERNATIVES?

Nicht nur zur Fastenzeit wollen viele auf Alkohol verzichten, aber trotzdem auf einen Geburtstag anstoßen können. Getränke, die Alkohol imitieren, machen das möglich. Sie können aber Restalkohol oder viel Zucker enthalten.

Autorin: Julia Demann



Hier fasst die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Infos zu Getränken mit sehr wenig oder gar keinem Alkohol zusammen:

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366740/9789240072152-eng.pdf?sequence=1



Was macht Alkohol mit Deinem Körper? Mit dieser Frage beschäftigt sich dieser Quarks-Artikel:

https://www.quarks.de/gesundheit/drogen/alkohol-das-macht-er-in-deinem-koerper/



Der britische Neurowissenschaftler, David Nutt, hat Alkoholalternativen untersucht, die die berauschen sollen, aber keinen Kater machen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9505959/pdf/nutrients-14-03761.pdf







SCHIMMELPILZ – AUCH DRAUSSEN EIN PROBLEM?

Schimmelpilz in der Wohnung ist nicht gesund. Aber auch draußen fliegen Pilzsporen herum und können Allergikern das Leben schwer machen.

Autor: Michael Stang



Der Deutsche Polleninformationsdienst veröffentlicht hier Wochenprognosen zum Pollenflug. Weiter unten auf der Seite gibt es auch Infos zum Pilzsporenflug: https://www.pollenstiftung.de/pollenvorhersage/wochenprognose.html



Bei Schimmelpilz-Allergie ist Laub-Rechen fast tabu:

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Bei-Schimmelpilz-Allergie-ist-Laub-Rechen-fast-tabu-389103.html



Pilze machen ihren eigenen Wind und verteilen sich in der Außenluft:

https://www.weltderphysik.de/gebiet/leben/nachrichten/2013/pilze-machen-ihren-eigenen-wind/







GENERATION FAULPELZ – GIBT ES NICHT!

Die Gen Z hat keine Lust zu arbeiten, Babyboomern ist der Klimawandel egal. Solche Generationsstereotype sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar.

Autorin: Christiane Tovar



Welche Jahrgänge werden Gen Z genannt, welche Babyboomer? Das wird in diesem Quarks-Video erklärt:

https://www.youtube.com/watch?v=nJnvJO_FmWA



In seinem Blog-Artikel erklärt der Soziologe Martin Schröder, warum Generationenstereotype nicht die Realität abbilden:

https://www.martin-schroeder.de/2023/07/17/warum-es-keine-generationen-gibt/



Hier geht es zum Tipp, dem WDR5 Philosophie-Podcast:

https://www.ardaudiothek.de/episode/wdr-5-das-philosophische-radio/philipp-staab-anpassung/wdr-5/13183821/

