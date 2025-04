Wie Kommandeur Kyburg in Berlin untertaucht (2)

Wie Kommandeur Kyburg in Berlin untertaucht (2). Amnestie Deutschland – Der COSMO Podcast über Flucht vor Gerechtigkeit. . 40:22 Min. . Verfügbar bis 14.03.2036. COSMO. Von Marianna Deinyan und Henrik Willun.

Ein ehemaliger Militärkommandant aus Argentinien lebt unbehelligt in Berlin - Prenzlauer Berg bis er entdeckt wird.

Luis Kyburg wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht, doch es kommt nicht zur Festnahme. Warum liefert Deutschland ihn nicht aus? Luis Kyburg, einst hochrangiger Militär in der argentinischen Diktatur, findet in Deutschland Zuflucht – trotz internationalem Haftbefehl. Während in Argentinien die Diktatur juristisch aufgearbeitet wird, baut sich der mutmaßliche Täter ein neues Leben in Berlin auf. Warum wurde er nie nach Argentinien ausgeliefert? Welche Rolle spielt das Weltrechtsprinzip? Und wie endet sein Leben kurz vor der Anklage? In dieser Folge von "Amnestie Deutschland" geht es um die Verbrechen der Militärdiktatur, Fluchtwege und die Frage: Wird Deutschland zum sicheren Hafen für Täter?

