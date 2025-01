Wieder Rekord auf dem Jakobsweg

2023 hat das Pilgerbüro im spanischen Santiago de Compostela knapp 500.000 Diplome ausgestellt - 50.000 mehr als im Jahr davor. Selbst am Silvestertag kamen noch 183 Pilger an. Der Jakobsweg führt seit dem Mittelalter zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela. Die Pilgerpfade durchziehen ganz Europa. In den letzten Jahrzehnten erlebte der Weg eine Renaissance - nicht nur bei spirituell motivierten Menschen. Die Bewohner und Bewohnerinnen in Santiago de Compostela klagen inzwischen über dauerverstopfte Straßen und ständige Lärmbelästigung.

