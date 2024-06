Bayer Leverkusen kann weiter auf Topscorerin Vilhjalmsdottir setzen

Vilhjalmsdottir erzielte in der vergangenen Spielzeit fünf Treffer und sieben Vorlagen, damit war sie mit Stürmerin Nikola Karczewska die beste Scorerin beim Werksklub.

" Karolina war in der zurückliegenden Saison auf Anhieb ein extrem belebendes Element und hat unser Offensivspiel verstärkt", sagt Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen. "Auch menschlich hat sie sich bestens in die Mannschaft eingefügt und uns ganz klar signalisiert, dass sie sich hier in Leverkusen sehr wohl fühlt."

Die 22-Jährige erklärte, sie habe in Leverkusen gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen: "Es war ein Herzenswunsch von mir, noch ein Jahr zu bleiben."

Quelle: sid