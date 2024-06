SGS Essen gliedert Profi-Abteilung aus

Die SGS Essen geht mit der kommenden Saison in ihre 21. Spielzeit in der Bundesliga. Der letzte reine Frauenfußballklub der höchsten Spielklasse ist seit 2004 ununterbrochen Teil der deutschen Elite. In der vergangenen Spielzeit belegte die Sportgemeinschaft den vierten Rang hinter den Schwergewichten Bayern München und VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt.

Quelle: sid