Mit dem Wohnmobil im Herzen der Schweiz

Ihre erste Station: ein Campingplatz in Morteratsch auf 1.860 Meter Höhe, mit Blick auf Gletscher und See. Sie besucht den ältesten Nationalpark der Alpen, trifft im "Heididorf" auf Besucher aus aller Welt und entpuppt sich als Talent an der Armbrust wie einst Wilhelm Tell. Schweizerische Geschichten und Traditionen stehen auf dem Programm, Wandern durchs autofreie Fextal und ein Spaziergang mit Yaks bei Andermatt. Begeistert ist Tamina Kallert von der spektakulären Landschaft wie dem "Swiss Grand Canyon".

Mit der Zahnradbahn auf die Rigi und ein Bad im Vierwaldstätter See

Früher ließen sich reiche Urlauber mit der Sänfte in die Bergwelt Rigi tragen. Tamina Kallert nimmt in Vitznau die Zahnradbahn und lässt sich auf der Alp Trieb in 1.450 Meter Höhe den Unterschied zwischen Berg- und Alpkäse erklären. An den Ufern des Vierwaldstätter Sees lernt sie die legendären Badeparadiese kennen, die schon vor 100 Jahren Touristenmagnete waren.

Das Oberengadin: Gletscherwanderung und Kitesurfen im Hawaii der Alpen

In Morteratsch im Oberengadin liegt der höchstgelegene ganzjährig bewohnte Campingplatz in Europa. Tamina Kallert stellt ihr Wohnmobil in einer spektakulären Gletscher- und Seenlandschaft ab. Am nächsten Tag steigt sie mit einer Bergführerin auf den Persgletscher, der sich früher mit dem großen Morteratschgletscher vereinte. Vom Gletschereis zum Hawaii der Alpen: Am Silvaplanersee stehen pünktlich zur Mittagszeit die Kitesurfer und warten auf den Malojawind; Tamina Kallert bevorzugt fürs Stand-up-Paddling das spiegelglatte Wasser am Morgen.

Morgens ist der Silvaplanersee noch spiegelglatt. Aber ab mittags weht hier der Malojawind, erfährt Tamina Kallert von der Surflehrerin Sarah Missiaen (r).

Botschafter der Schweiz: Heidi und Wilhelm Tell

Heidi wurde1880 von der Schriftstellerin Johanna Spyri erfunden; dem Freiheitshelden Wilhelm Tell widmete Friedrich Schiller ein ganzes Bühnendrama. Beide Figuren prägen das Bild der Schweiz bis heute. Im Freiluftmuseum Heididorf im Kanton Graubünden "lebt" das kleine Mädchen weiter: mit Ziegen, im 300 Jahre alten Heidihaus und in der nachgebauten Almhütte. Hat Wilhelm Tell wirklich gelebt? Das erfährt Tamina Kallert im Bundesbriefmuseum in Schwyz.

Moderation: Tamina Kallert

Redaktion: Christiane Möllers

Autorin: Anja Koenzen