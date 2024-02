Im Tal der Saale – Wasser, Wein & Weltgeschichte

Der Fluss

Die Saale fließt 413 Kilometer durch Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Als Rinnsal entspringt sie im fränkischen Fichtelgebirge, bevor sie im Thüringer Wald zu einem stattlichen Fluss wird. Die Saale ist der größte und bedeutendste Fluss in Thüringen und die Lebensader vieler kleinerer und größerer, historisch wertvoller Städte, die sich wie Perlen entlang des Ufers aufreihen. Kaum irgendwo in Europa gibt es eine so große Anzahl von Schlössern und Burgen entlang eines Flussverlaufs. Im Blütengrund bei Naumburg mündet die kleinere Unstrut in die Saale.

Weinanbaugebiet Saale-Unstrut

Saale-Unstrut ist eine hochmittelalterlich geprägte Wein- und Kulturlandschaft in der Mitte Deutschlands. Das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut liegt am 51. Breitengrad und ist damit das nördlichste Weinanbaugebiet Europas. Es hat insgesamt etwa 850 Hektar Rebfläche, ist damit nicht das kleinste, aber es gehört zu den kleineren Weinanbaugebieten. Seit mehr als 1.000 Jahren werden hier Reben angebaut. In den Weinbergen stehen sogenannte Weinbergshütten. Ursprünglich dienten sie als Geräteräume, heute sind viele von ihnen zu Ferienwohnungen umgebaut. Viele Winzer schenken ihren Wein auch in einer Straußwirtschaft aus.

In den Weinbergen stehen überall sogenannte Weinbergshütten, ehemalige Gerätehäuser.

Radwege

Die Flussradwege entlang der Saale und Unstrut sind sehr beliebt. Der knapp 400 Kilometer lange Saaleradweg führt von der Saalequelle im Fichtelgebirge über Jena und Naumburg bis nach Barby an der Elbe und zählt zu den anspruchsvollen Radrouten. Weitaus gemütlicher ist der Unstrut-Radweg. Im Blütengrund bei Naumburg, wo die kleine Unstrut in die größere Saale mündet, verbindet eine Fähre die beiden Radwege. Der Unstrut-Radweg misst 190 Kilometer von der Quelle im Eichsfeld durch das Thüringer Kernland, die Kyffhäuserregion und das südliche Sachsen-Anhalt bis Naumburg. Er führt kilometerweit über zurückgebaute Bahnstrecken und hat deshalb meistens nicht so starke Steigungen. Der Zustand reicht von asphaltierten Abschnitten bis hin zu Feldwegen. Der Großteil des Unstrut-Radwegs ist gut fahrbar, und damit ist er auch für Familien mit Kindern geeignet. Die Radwege an Saale und Unstrut sind gut miteinander vernetzt.

Der Saale-Radweg führt auch über die Carl-Alexander-Brücke am Fuße der Dornburger Schlösser.

Paddeln

Die Saale gilt als klassischer Wasserwanderweg und führt durch Thüringen und Sachsen-Anhalt bis zur Mündung in die Elbe. Eine der schönsten Strecken liegt zwischen Camburg und Bad Kösen und verläuft unterhalb der Rudelsburg und Burg Saaleck aus dem 12. Jahrhundert. Die Landschaft ist ursprünglich und fast unberührt, es gibt nur wenige Hindernisse oder Wehre. Viele der Hügel entlang der Saale sind aus Muschelkalk – Zeugen aus der Zeit vor 240 Millionen Jahren, als hier noch ein Meer war. In Erdhöhlen brüten seltene Eisvögel, die sich nur dort ansiedeln, wo das Wasser klar und fischreich ist. Wer Glück hat, entdeckt sogar Biber, die sich hier – nachdem sie 400 Jahre fast ausgestorben waren – 2007 wieder angesiedelt und ihre Spuren hinterlassen haben: So liegt auch mal ein großer Ast oder gar ein ganzer Baum im Fluss.