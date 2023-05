Das Musical "Titanic" in Solingen

Neben dem Hollywood-Blockbuster wurde das 1997 am Broadway uraufgeführte Musical "Titanic" zum Welterfolg. Jetzt kommt es nach Solingen. Die Inszenierung ist die dritte Kooperation des Theaters und Konzerthauses Solingen mit der Folkwang Universität der Künste. Premiere ist am 10. Mai, weitere Aufführungen sind am 12. und 13. Mai.

Autorin des TV-Beitrags: Nicola Reyk