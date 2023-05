"Unser Deutschlandmärchen" – Buchpreis für Dinçer Güçyeter

Bis heute finanziert er den Verlag als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. Seine eigenen Gedichte hat er in Anthologien und mehreren Einzelbänden veröffentlicht. Zuletzt erschien "Mein Prinz, ich bin das Ghetto", für den er 2022 den renommierten Peter-Huchel-Preis erhielt. In seinem Debüt-Roman "Unser Deutschlandmärchen" erzählt er die Geschichte seiner Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Dafür wurde er auf der Leipziger Buchmesse mit dem Belletristik-Preis ausgezeichnet.

Dinçer Güçyeter: Unser Deutschlandmärchen.

Talos Verlag, Preis: 25 Euro