Verletzlich und stark – die junge Musikerin Philine Sonny

Sie stammt aus Unna, studiert in Osnabrück und hat im vergangenen Herbst mit ihrer ersten Single "Lose Yourself" die Herzen des Publikums erobert. Zart und eindringlich singt Philine Sonny von ihren Ängsten.

Jetzt hat die 20-jährige Newcomerin nachgelegt. Im Januar erschien "Same Light", gerade hat sie ihre dritte Single "Oh Brother" veröffentlicht. Und ihre Debüt-EP "Lose Yourself“ ist inzwischen auch auf dem Markt. Demnächst ist sie live beim c/o pop Festival dabei, das vom 20. bis zum 24. April in Köln stattfindet.