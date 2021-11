Julia Stoschek Collection eröffnet Forschungszentrum in Düsseldorf

Die Julia Stoschek Collection in Düsseldorf und Berlin ist eine der weltweit größten Privatsammlungen für internationale Medienkunst. Damit die Sammlungsstücke von möglichst vielen Menschen gesehen werden können, sind sie online zu finden.

Jetzt hat sie in ihrem Düsseldorfer Stammhaus das JSC Forschungszentrum eröffnet. Interessierte können hier den kompletten Sammlungsbestand anschauen und in der hochkarätig ausgestatteten Bibliothek zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts recherchieren. Geplant sind außerdem Workshops, Kooperationen mit Partnern aus Kunst und Wissenschaft sowie die Vergabe von Stipendien an Studierende. Bei Westart erzählt Julia Stoschek, warum ihr so viel daran liegt, die Medienkunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen.