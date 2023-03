Jung in den 70ern: Schlaghose, Freiheitsdrang & Discofieber

Unterhaltung. . 01:28:41 Std. . UT . Verfügbar bis 18.03.2023. WDR. Von Melanie Didier.

Kaum eine Zeit war so prägend, so verrückt, so besonders, so voller schräger Ideen und Visionen wie die 70er Jahre. Freizügig, wild, bunt – das sind die 70er.

Wir treffen wir die Discokönige, Aussteiger und Power-Frauen aus den 70ern und erfahren, ob sie immer noch für ihre Ideale und Visionen aus der Zeit brennen oder rückblickend eher peinlich finden. Inspirierende Menschen mit ganz eigenen Lebensgeschichten, Empfindungen und Emotionen.