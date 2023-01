Jürgen B. Hausmann: Hurra, wir lachen noch!

"Hurra, wir lachen noch" nennt Jürgen B. Hausmann sein neues Programm – in Anlehnung an "Hurra, wir leben noch", einen Romantitel von Johannes Mario Simmel.

Ein Programm, das von Kuriositäten im Corona-Alltag erzählt, von Urlaubsreisen anno dazumal, von Skurrilitäten in Wahlkampf-Zeiten und von Liebespaaren früher und heute. Ein Programm also, das in bester Beckers-Manier vom Hölzchen aufs Stöckchen springt und bei dem alles irgendwie mit allem zu tun hat.