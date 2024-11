Lust auf Wandern! Vom Ruhrgebiet ins Münsterland

Wandern kann man zu jeder Jahreszeit. Wer wie Marco Schreyl das Jahr über seine Wanderschuhe schnürt, entdeckt Nordrhein-Westfalen auch in der kalten Jahreszeit.

An Tag 1 seiner zweitägigen Tour wandert Marco Schreyl gemeinsam mit dem Autor und Kabarettisten Torsten Sträter. 15 km lang ist die abwechslungsreiche Strecke und führt die beiden Männer durch Torstens Heimat. Am nächsten Morgen trifft Marco Comedian Lisa Feller, die ihn auf der 20 km langen, vielseitigen Tagestour von Marl nach Haltern am See begleitet. Lisa hat eine besondere Verbindung zu Marl, da sie früher ihre Sommerferien oft bei den Großeltern verbrachte.