Aber bitte mit Sahne: Legendäre Hits von Udo Jürgens

Unterhaltung. . 01:29:00 Std. . UT . Verfügbar bis 28.10.2024. WDR. Von Melanie Didier.

Seine Hits sind legendär, im Bademantel hat er die Welt erobert: Udo Jürgens! Gemeinsam feiern wir den Weltstar mit seinen 30 größten Songs.

Mit dabei sind unter anderem „Ich war noch niemals in New York“,„Liebe ohne Leiden“, „Ich weiß was ich will“, „Merci Chérie“, „Mit 66 Jahren“, „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Was ich dir sagen will“, „Bis ans Ende meiner Lieder“ …. und viele mehr – 90 Minuten legendäre Hits von Udo Jürgens.