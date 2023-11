Alles Blinde - Fußball-Pionierinnen bei ihrer ersten Weltmeisterschaft

Sport. . 31:09 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 26.11.2024. WDR. Von Andreas Kramer.

"Alles Blinde" erzählt von ungesehenen Heldinnen und von einem ganz besonderen Weltmeisterschaftsturnier in England, dem Mutterland des Fußballs. Wir begleiten das deutsche Team junger blinder Frauen, die richtig gut und auch erfolgreich kicken können, auf ihrem Weg zur ersten Blindenfußball-Weltmeisterschaft in Birmingham. Eine Geschichte von Mut und Glauben an sich selbst, von Selbstermächtigung und Emanzipation.