Bremen gegen die DFL

Es ist ein seit 2016 andauernder Rechtsstreit, der nun in sein letztinstanzliches Endspiel geht. Das Land Bremen und die DFL liegen im juristischen Clinch, seit der Stadtstaat der Liga einen Gebührenbescheid in Höhe von 425.718,11 Euro für die Bundesliga-Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV am 19. April 2015 zustellte. Dies seien die Mehrkosten gewesen, die für den Polizeieinsatz im Vergleich zu einem herkömmlichen Bundesligaspiel für das Nord-Derby mit seinen rivalisierenden Fangruppen angefallen seien, lautete die Begründung.

