Noel Gallagher's High Flying Birds / Sparkling in der Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf 2023

2019 tourten Gallagher und Band mit den Smashing Pumpkins durch die USA. 2021 erschien mit "Back The Way We Came: Vol. 1 (2011-2021)" das erste Greates-Hits-Album der High Flying Birds mit zwei brandneuen Songs darauf. Es wurde Noel Gallaghers insgesamt zwölftes Nr. 1-Album im Vereinigten Königreich. 2023 folgte "Council Skies", das vierte Studioalbum der Band, gefolgt von einer großen Co-Headliner-Tour durch die USA zusammen mit der Band Garbage.

Support in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf ist am 06. November Sparkling, die sich während des Studiums an der Uni und der Kunsthochschule in Köln gegründet und sich schnell einen Ruf für wilde, schweißtreibende Clubshows erspielt haben.