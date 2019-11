1994 gegründet, zählen Hot Water Music spätestens seit ihrem wegweisenden Album "Forever And Counting" (1997) zu den wichtigsten Punk- und Hardcore-Bands und haben zahlreiche Musiker entscheidend beeinflusst.

Ihren 25. Band-Geburtstag feiern Chuck Ragan, Chris Wollard, Jason Black und George Rebelo auf ihre ganz eigene Art und Weise: mit einer Reihe besonderer Veröffentlichungen und Konzerte. Die Band spielt zwei Geburtstagskonzerte in Deutschland, eines davon im Kölner Palladium und eines in Berlin. Beides sind die größten Headline-Shows, die die Band jemals gespielt hat. Ragan und Co. performen dabei unter anderem das von vielen als Meilenstein empfundene Album "Caution" aus dem Jahr 2002 in voller Länge – und natürlich jede Menge Hits aus ihrer 25-jährigen Bandgeschichte.

Mit von der Partie sind ihre alten Freunde von Muff Potter (D), und aus den USA bringen sie die Bands Red City Radio und Spanish Love Songs mit.

Alle Videos und Fotos von Hot Water Music / Muff Potter / Red City Radio / Spanish Love Songs im Palladium, Köln 2019