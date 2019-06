Freak Valley Festival 2019

Vor sieben Jahren vom Verein „Rock Freaks“ ins Leben gerufen, arbeiten aktuell rund 40 Leute ehrenamtlich daran, Jahr für Jahr ein formidables Line-up auf die Beine zu stellen. Jens Heide, 1. Vorsitzender der „Rock Freaks“, erklärt die Motivation hinter dem Freak Valley so: „Was wir machen, ist Ausdruck purer Leidenschaft für unsere Musik. Was gibt es Schöneres, als seine Lieblingsbands hautnah vor der eigenen Haustür gemeinsam mit Freunden und der Stoner-Familie zu erleben?“

Der grundsympathische Ansatz der Festival-Macher überträgt sich Jahr für Jahr auf die Fans. Die Zuschauer*innen schätzen neben den Bands beim Freak Valley auch die Atmosphäre des Events. Das Miteinander dort ist familiär, international und entspannt. Von Beginn an findet das Freak Valley auf dem Gelände der Arbeiterwohlfahrt Siegen statt. Auf diesem Gelände befindet sich eigentlich eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung. Dadurch ist das ganze Areal, auf dem das Freak Valley einmal im Jahr gastiert, barrierefrei.

„Obwohl das Festival-Gelände in einem Industriegebiet ist, hat man das Gefühl, in einer von Bäumen umrandeten Wohlfühloase gelandet zu sein“, erklärt Jens Heide. „Unser Campingplatz, der auf einem Hügel liegt, begeistert unsere Gäste immer wieder. Von dort hat man einen tollen Blick auf die umliegenden Wälder. Neben weidenden Pferden den Sonnenaufgang zu genießen, das ist unbeschreiblich!“ Die Natur ist sicher nicht der Hauptaspekt bei dem Event in Südwestfalen. Aber sie spielt eine wichtige Nebenrolle.

Und noch etwas ist besonders beim Freak Valley, wie Jens Heide und die anderen Organisatoren im Laufe der Jahre festgestellt haben. Viele Bands kommen ganz bewusst nicht nur zu ihrem Auftritt, sondern bleiben länger, um das ganze Festival miterleben zu können. Etliche Musiker kann man unter den Zuschauern und am Merch-Stand treffen.

Es mag ein wenig übertrieben und möglicherweise auch ein bisschen klischeehaft klingen. Aber zwischen Woodstock und Wacken hat das Freak Valley, dieses so kundig kuratierte wie liebevoll organisierte Event, seinen festen Platz gefunden. (Stoner) Rock on in 2020!