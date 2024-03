Black Pumas im E-Werk, Köln 2024

Die beiden Masterminds der Band aus dem US-amerikanischen Musik-Mekka Austin sind Singer/Songwriter Eric Burton und Gitarrist und Produzent Adrian Quesada. Die Geschichte der Band ist eine regelrechte Erfolgsstory. 2018 gründen Burton und Quesada die Black Pumas in Austin, Texas. Während einer Residency in einer Bar arbeiten die beiden parallel im Studio und auf der Bühne an ihrem Material, bekommen schließlich einen Vertrag mit ATO Records und veröffentlichen die beiden Singles "Black Moon Rising“ und "Fire". 2019 folgt das Debütalbum "Black Pumas". 2019 treten sie beim South by Southwest Festival auf und gewinnen die Trophäe für die beste neue Band bei den Austin Music Awards 2019. Noch im selben Jahr werden sie für einen Grammy Award als beste neue Künstler nominiert.