Kreativ im Weinkeller und in der Küche

Kerstin liebt es zu experimentieren. Das trifft auf ihre Weinkreationen zu und so kocht sie auch: Als Eröffnungsmenü gibt es Salat mit Weißweindressing, Wachteleiern und Fächerkartoffeln, in der Pfanne geräuchertes Rinderfilet mit Verjus-Sauce, Semmelknödel und Kürbis-Pastinaken-Gemüse und typisch fränkische „Apfelkräpfla" mit zweierlei Weincrème. Kerstins kulinarischer Schatz, die Trauben, geben jedem Gang den besonderen Pfiff.

Wer kocht das leckerste Landmenü aus seinem kulinarischen Schatz?

Die erfolgreiche Gemeinschaftsproduktion von BR, SWR und WDR geht in die nächste Runde. Sechs Landfrauen machen sich auf eine kulinarische Reise quer durch Deutschland – vom Münsterland bis zur Voralpenregion. Alle produzieren regionale Spezialitäten. Die Teilnehmerinnen besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen und schenken ihren Gästen eine unvergessliche Zeit. Am Ende steht die Frage: Wer kocht das leckerste Landmenü aus seinem kulinarischen Schatz?

Wendy LeBlanc, Domenica Müller, Kerstin Laufer, Sarah Konert, Lea Martin, Agnes Jaud, (v.l.n.r.)

Die weiteren Teilnehmerinnen: Am Niederrhein hält Domenica Müller Wasserbüffel und macht aus ihrem Dinkel-Getreide Nudeln. Im westlichen Bodenseekreis züchtet Lea Martin Strauße. In Oberbayern betreibt Agnes Jaud eine Käsemanufaktur am Alpenrand. Im Schwarzwald verwandelt Wendy LeBlanc heimischen Most in amerikanische Craft-Cider-Spezialitäten. Im westlichen Münsterland hat sich Sarah Konert der Zucht edler Blonde d’Aquitaine-Rinder verschrieben.