Digitale Milchkühe und Käse mit Geschichte | 01.10.2018 | 43:35 Min. | WDR

Staffel 13: Zu Gast bei Andrea Strothlüke

Digitale Milchkühe und Käse mit Geschichte

„Land und Lecker“ startet in eine neue Staffel! Sechs Landfrauen küren aus ihrer Runde die beste Gastgeberin: Welche von ihnen kocht das leckerste Landmenü? Wer präsentiert den Hof am besten? Und welche Landfrau ist die Deko-Queen? Los geht es in Ostwestfalen-Lippe auf dem Hof von Andrea Strothlüke.