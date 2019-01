Kohlrouladen und Krautwickel – herzhaft, würzig und extrafein

Falls Kohl übrig bleibt:

Wok-Gemüse

Was an Kohl übrig bleibt, wenn die Füllung in die Blätter gegeben wurde, meist ja das zarte Herz oder die fleischigen unteren Enden beim Chinakohl, das verarbeitet man zu einer wunderbaren Gemüsebeilage:

In feine Streifen schneiden, dann im heißen Wok in wenig Öl rasch unter Rühren eine bis zwei Minuten scharf braten. Dabei auf asiatische Weise mit Ingwer, Knoblauch, Chili würzen, auch mit einem Schuss Sojasauce und Sesamöl. Oder auf mediterrane Art in Olivenöl scharf anbraten – ruhig ebenfalls im Wok, in dem das Gemüse besser gegart wird, als in einer normalen Pfanne. Mit Salz und Pfeffer würzen, nach Belieben auch mit Kümmel und/oder Majoran.