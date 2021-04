Erfrischender Rhabarber – köstliches Obst, das ein Gemüse ist

Rezepte für den Klassiker

Rhabarber ist zwar botanisch eigentlich ein Gemüse, trotzdem kommt er meist süß auf den Tisch – wohl sicher am häufigsten als Kompott. Gerne kocht man auch Marmelade beziehungsweise Konfitüre daraus oder verarbeitet ihn im Kuchen. Rhabarber ist aber noch viel vielfältiger einsetzbar: Wir zeigen hier sowohl seine süßen als auch seine salzigen Fähigkeiten und beginnen mit Rhabarber als Saft, der in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist. Den kann man wirklich kinderleicht selbst machen.