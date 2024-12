Ausflugstipps: Ideen für Neujahrsspaziergänge

Die Klosterrunde im Sauerland

Der Spirituelle Wanderweg von Kloster zu Kloster verbindet das Bergkloster Bestwig mit der Benediktiner-Abtei Königsmünster in Meschede. Beide Klöster liegen rund 15 Kilometer voneinander entfernt. Der Klosterweg führt meist über gut ausgebaute Wege. Von Eversberg und Föckinghausen aus gibt es herrliche Ausblicke ins Ruhrtal und in den Arnsberger Wald. Attraktion am Wegrand sind der Modellflug-Sportplatz und die Burgruine in Eversberg. Einkehrmöglichkeiten gibt es in Eversberg und Föckinghausen.