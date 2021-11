Ratgeber Testament

Die häufigsten Streitpunkte

Der Klassiker zwischen verheirateten Ehepartnern ist das sogenannte Berliner Testament – in welchem sich die Ehegatten gegenseitig zum alleinigen Vollerben berufen. Dabei würden allerdings ganz häufig Fehler gemacht, sagt Beate Puplick. „Viele denken zum Beispiel nicht daran, was ist, wenn das Kind das nicht akzeptiert und seinen Pflichtteil fordert.“

Veränderungswünsche

Was zudem viele vergessen würden: Was ist, wenn der verbleibende Ehepartner noch einmal etwas am Testament verändern möchte – etwa weil Umstände eingetreten sind, die vorher nicht abzusehen waren. „Zum Beispiel ein Kind bricht auf einmal den Kontakt ab.“

Patchwork-Testament

Stiefkinder haben ohne Testament keinen Anspruch auf ein Erbe.

Riesenthema sei auch das Patchwork-Testament, sagt Beate Puplick. Denn insbesondere in Patchwork-Familien müssten Fragen geklärt werden wie: „Welcher Familienstamm soll die Immobilie bekommen, welcher das Unternehmen leiten?“ Denn in Patchwork-Konstellationen könnten plötzlich Teile der Familie des „neuen Partners“ zu Erben werden – obwohl der Erblasser das vielleicht gar nicht wolle. So gebe es insbesondere beim Verhältnis des „fremden Ehepartners“ zu den Kindern ganz häufig Probleme. Wer diese Dinge bereits beim Verfassen seines Testaments bedenke, könne entsprechende Regelungen treffen, sagt die Fachanwältin für Familienrecht – und damit späteren Streit unter den Hinterbliebenen vermeiden.