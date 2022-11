Quitten

Lange waren diese großen Früchte, die aussehen wie eine Mischung aus Apfel und Birne, in Vergessenheit geraten. Völlig zu Unrecht: Mit 13 mg Vitamin C pro 100 Gramm ist die Quitte besonders gut als Erkältungsschutz in den kalten Monaten geeignet. Quitten sind in unserer Region hauptsächlich in Hausgärten zu finden. Die Ernte geht von September bis November.