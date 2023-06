Preisvergleich-Apps im Test

Worauf sollten Nutzer achten?

Die Preise vieler Lebensmittel schwanken stark – je nach Tag und Markt. Im Test zeigte sich das zum Beispiel bei Salami und Bananen. Und da könnten die Apps durchaus hilfreich sein: „War eine App geöffnet, zeigte sie uns, wo das Kilogramm Bananen 99 Cent statt 1,89 Euro kostete und 100 Gramm Salami 1,06 Euro statt über zwei Euro.“

Bei Kaffeepulver kann durch Apps Geld gespart werden.

Bei Produkten wie Kaffee, Spiralnudeln oder Butter hingegen seien die Preise im Test relativ stabil gewesen. Das gelte in der Regel ebenfalls für Markenware. Aber auch da könne man mit Hilfe der Apps schon sparen. Da könne es sich schon lohnen, die Preise mit Hilfe der App im Auge zu behalten und auf ein Schnäppchen zu warten.