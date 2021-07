WDR-Kultursommer: Julian und Roman Wasserfuhr

Julian und Roman Wasserfuhr sind Brüder und sie machen gemeinsam Jazz. Sie haben schon in New York gespielt, in Göteborg und Irland. Ihre Heimat ist jedoch Hückeswagen im Bergischen Land. Dort haben sie die Corona-Zeit nicht irgendwie abgesessen, sondern kreativ genutzt. | mehr