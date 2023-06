Das Beste vom WDR Kultursommer

WDR. . 44:32 Min. . UT . Verfügbar bis 02.10.2025. WDR.

Fünfzig Tage, fünfzig Portraits über Künstler und Künstlerinnen: Im Fernsehen, im Hörfunk und online – das war der WDR Kultursommer.

Der WDR hat der Kunstszene aus NRW eine Bühne gegeben und gezeigt, wie vielfältig und bunt sie ist. Sven Kroll präsentiert im "Best of" Fliegende Tänzer am Gasometer in Wuppertal. Schwingende Bögen zeigt das Duo Fluz mit Nele Immer und Nils Rabente aus Bielefeld an Klavier und Cello. Manege frei heißt es für poetische Zirkuskunst, den Cirque Buffon. Zu Gast im WDR Kulturgarten sind Puppenspieler Martin Reinl mit Wiwaldi und dem Zirkuspferd sowie Musikerin Tina Werzinger von den Zuccini Sistaz.