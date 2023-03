Kübelpflanzen fürs Frühjahr fit machen

Zitronenbäume müssen sich noch etwas gedulden. Für sie geht's erst im Mai nach draußen.

Kübelpflanzen sollten Sie nicht zu früh im Jahr nach draußen stellen, da es bis zu den Eisheiligen im Mai noch Frost geben kann. Besonders kälteempfindliche Pflanzen sind Zitruspflanzen oder Sommerblumen, wie Geranien, Fuchsien und Dahlien. Diese sollten Sie erst nach den Eisheiligen rausstellen.

Pflanzenvlies schützt die Pflanzen vor zu viel Sonne und ist luftdurchlässig.

Im Winterquartier mangelt es oft an Licht und deshalb sollten gerade empfindliche Pflanzen im Frühling langsam an die Freiluft gewöhnt werden. Oleander, Kamelie, Feige oder Lorbeer können schon vor dem Mai raus. Sie leiden meist in ihrem Winterquartier und vertragen auch ein bisschen Kälte gut. Allerdings sollte man diese Pflanzen nicht in die direkte Sonne stellen. Lieber erst an einen schattigeren Ort platzieren und sie langsam an die Sonne gewöhnen. Haben Sie keinen Schattenplatz, schützt auch ein Vlies Oleander und Co vor direkter Sonne.

Schädlinge entfernen

Bevor Sie Ihre Kübelpflanzen nach draußen stellen, sollten Sie diese von Schädlingen, wie beispielsweise Blattläusen, befreien.

Im Frühling müssen Sie zudem Kübelpflanzen wieder regelmäßig gießen und düngen.

Umtopfen

Jetzt ist auch die richtige Zeit, Pflanzen umzutopfen. Dafür sollten Sie einen Topf wählen, der zwei bis fünf Zentimeter Platz für frische Erde bietet. Die alte Erde sollten Sie so gut wie möglich aus dem Wurzelballen entfernen. Am oberen Kübelrand sollten etwa fünf Zentimeter Luft zwischen Rand und Erde bleiben.