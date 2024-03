Raus in den Westen: Frühlingsausflüge für die ganze Familie

Ganz in der Nähe von Ruckersfeld startet der 4,5 km lange Erlebnisweg Hilchenbach und verläuft über Wiesen, Felder und Hauberge – typisch für das Siegerland. 15 Tafeln liefern Geschichten am Wegesrand, informieren über den Wald als Ort der Erholung, Rohstofflieferant und Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Außerdem gibt es hier kleine Mitmachaktionen. Beispielsweise gilt es Haubergzeichen an Bäumen zu finden oder Baumrinden zu ertasten. Es gibt hier kaum Höhenunterschiede, die Entdeckungstour führt meist über befestigte Wege durch Wald und entlang Wiesen und eignet sich daher besonders für Familien mit Kindern.

Ausstellung „Planet Ozean“ im Oberhauser Gasometer

Die Ausstellung geht noch bis zum 24. Dezember.

Abtauchen in die Welt der Meere, umgeben von Walen, Fischen und Korallenriffen: Das Gasometer Oberhausen zeigt die Ausstellung „Planet Ozean“ (bis Dezember 24). Im Mittelpunkt stehen dabei die Weltmeere und ihre Lebensformen. Ein Oktopus tanzt munter durch die Lagune, zwei Pinguine kuscheln miteinander und am Eingang grüßt ein XXL-Buckelwal. Doch es gibt nicht nur etwas zu sehen – Besucher bekommen hier auch etwas auf die Ohren.

Blütenmeere in NRW

Narzissen in der Eifel

Im Perlenbach- und Fuhrtsbachtal bei Monschau und auch im Oleftal bei Hellenthal strahlt es gelb. Hier breiten sich rund sechs Millionen wild wachsende kleine Narzissen zu großen, gelb leuchtenden Teppichen aus – auf einer Gesamtfläche von rund 280 Hektar, das entspricht ca. 400 Fußballfeldern.

Ab Mitte April wird die Narzisse ihre Hoch-Zeit haben.

Auf zwei Rundwanderwegen kann man die Narzissen bewundern. Am 23. April werden sie außerdem beim traditionellen Narzissenfest in Monschau-Höfen gefeiert. Dieses Jahr wird eine späte Narzissenblüte erwartet – von etwa Anfang April, mit einer Hoch-Zeit Mitte April und bis etwa Anfang Mai.

Botanischer Garten Rombergpark in Dortmund

Der Rombergpark mit dem Botanischen Garten ist ein tolles Ausflugsziel für Familien – gerade jetzt im Frühling. Ursprünglich stand hier das Schloss Brünninghausen, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Geblieben sind das Torhaus und der Park.

Im April ist ein Highlight die Blüte der langen Kirschbaumallee. Hier können die Gäste flanieren und die herrlichen Blüten beobachten und fotografieren.