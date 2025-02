Blumenkuchen aus dem Landgarten

Die passende Deko zum Motto!

Floristmeister Björn Kroner.

Neu in diesem Jahr ist das Party-Motto „Summer of Love“, das der Schönmacher Björn Kroner vorgibt.

Wer hat die kreativsten Ideen, wer die beste Umsetzung? Floristmeister Björn Kroner hilft beim letzten Schliff bei der Tisch-Deko, alles andere müssen die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Familien und Freunden stemmen.

Björn Kroner ist ein weltweit angesehener Florist, wirkt als Juror bei Wettkämpfen mit und wird rund um den Globus zu Fachveranstaltungen eingeladen.

Das sind unsere Gastgeber und Gastgeberinnen

Tanja Matthes, Uli Schauerte, Sugirtha Navarathinam, Petra Wichert, Kai Judith Wetzel und Axl Jansen.

Tanja Matthes hat sich in Velbert-Langenberg aus 1.200 Quadratmeter Hanglage einen charmanten Naturgarten geschaffen und gestaltet viel mit Bruchsteinen.

Axl Jansen hat als Fotograf lang in Berlin und Paris gelebt und jetzt ein neues Projekt geerbt: den Garten seiner Eltern in der Nähe von Stuttgart.

Mit Blick auf den Bodensee pflegt Petra Wichert in Sipplingen ihren mediterranen Gartentraum mit Natur-Pool.

Kai Judith Wetzel liebt die englischen Gärten und hat einen großen Staudengarten in der Eifel.

In Lahr im Schwarzwald gärtnert Sugirtha Navarathinam gemeinsam mit 25 anderen Menschen in einem interkulturellen Garten und baut Gemüse aus ihrer Heimat an.

Garten & Lecker - Lust auf den Sommer



Die sechste Staffel von „Garten & Lecker“ macht Lust auf Sommer. Auf geht die Reise in die grünen Paradiese und Oasen im Westen. Dieses Jahr stehen alle Feste unter dem Motto „Summer of Love“. Wer hat die kreativsten Ideen, wer die beste Umsetzung? Es wird gepflanzt, geschmückt und gefeiert! Am Ende wird die Gärtnerin oder der Gärtner mit dem schönsten „Summer of Love“-Gartenfest zur Siegerin oder zum Sieger gekürt. Als Preis winkt eine Gartenreise für zwei Personen.

Die Folgen sind eine Woche vor der TV-Ausstrahlung schon in der ARD Mediathek zu sehen!