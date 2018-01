"Feuer & Flamme" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Am Mittwoch (10.01.2018) wurden die Nominierungen des Deutschen Fernsehpreises in den Kategorien Unterhaltung, Information und Sport bekannt gegeben. In der Sparte "Best Factual Entertainment" nominierte die Fernsehpreis-Jury die WDR -Doku-Reihe "Feuer und Flamme", die die Feuerwehrleute der zentralen Feuer- und Rettungswache 2 in Gelsenkirchen hautnah bei Ihren Einsätzen begleitete.