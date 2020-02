Moules-frites – das ist der Klassiker aus Belgien. Bei den Muscheln unbedingt auf gute und frische Qualität achten, sonst wird das Gericht wirklich schnell „mies“. Das A und O ist außerdem ein guter Sud, da lohnt es sich etwas Aufwand zu betreiben, meint der Spitzenkoch. Dazu schwitzt er verschiedene Gemüse, Piri-Piri und Knoblauch an. Dann kommen die Muscheln und Weißwein dazu.

Die belgischen Pommes sind klassischer weise schön dick. Das erspart einem nicht nur Schnibbelarbeit in der Küche, sondern ist auch gesünder, da sie sich nicht so fettig sind wie die schmalen Kollegen. Björns Tipp: die Kartoffelsticks erst kurz blanchieren, dann werden sie beim Frittieren schön knusprig.