Björn Freitag gibt dann noch in Butter geröstete Zwiebel dazu, das intensiviert den Geschmack. Mit nassen Händen die Knödel formen und ab damit in den Topf mit 90 Grad heißemWasser. Während die Knödel gar ziehen, geht es an die Pilzpfanne. Die ist denkbar schnell zubereitet: Austernpilze, Kräuterseitlinge und Champignons schneiden und in Rapsöl anbraten. Dann kommen Zwiebel und Knoblauch dazu. Außerdem Brühe und Sahne, leicht einköcheln lassen, reichlich Petersilie dazu und zu den dampfenden Knödeln servieren! Vegetarisch und verdammt lecker!