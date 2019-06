Am Sonntag (23.06.2019) hat an zwei Orten der Abschlussgottesdienst des 37. Kirchentags in Dortmund stattgefunden. Nach Angaben des Kirchentags nahmen insgesamt 37.000 Menschen daran teil - 5.000 davon an der Seebühne im Westfalenpark und 32.000 im Fußballstadion des BVB .

In ihrer Predigt warb Pastorin Sandra Bils dafür, in der Kirche neue Wege zu gehen. "Wir leben in Umbruchzeiten" , sagte die Pastorin von der ökumenischen Bewegung Kirchehoch2 .