Der Papst will prüfen, ob Frauen in Amazonien geweiht werden dürfen. Können auch katholische Frauen hier darauf hoffen?

Noch ist es für eine Antwort zu früh. Das Thema wird zwar lange diskutiert, auch im Vatikan. " Aber die Kommissionen haben bisher unentschieden bis verhalten negativ reagiert ", so Fleischmann. Es wurde aber so oft angesprochen, dass der Papst weitere Diskussionen will. " Das ist auf jeden Fall ein Neustart. "