Voting: Günstige Versicherung dank Fitnesstracker?

Mehrere Versicherungen in Deutschland bieten ihren Kunden Zuschüsse für den Kauf von Fitnesstrackern an. Sie wollen damit erreichen, dass die Versicherten gesünder leben. Doch ein amerikanischer Versicherungskonzern geht jetzt einen Schritt weiter. Er verspricht deutlich günstigere Tarife, wenn die Kunden ihre Gesundheitsdaten aus dem Fitnesstracker an die Versicherung weitergeben.

Ihre Meinung ist gefragt!

Der Vorteil für den Versicherten mit vorbildlichem Lebenswandel: Günstigere Tarife. Auf der anderen Seite schlagen Datenschützer Alarm - im schlimmsten Fall könnte eine solche Datenweitergabe dazu führen, dass die Versicherung sich weigere bestimmte Leistungen zu übernehmen.