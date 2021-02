"Wenn ein Hund eine Ricke kurz vor dem Setzen reißt, beißt der von hinten zu, in den Bauchraum. Dann kann es sein, dass die Kitze raus fallen, die noch nicht zur Welt gekommen sind." Vielfach sehe er "üble Bauchverletzungen oder Verletzungen in den Keulen."

Keine Leinenpflicht auf Waldwegen

"Keine Einzelfälle"

Eine Statistik über die von Hunden getöteten Wildtiere gibt es nicht. Aber "das sind leider keine Einzelfälle" , stellt Petrak klar. Er hat mit Hilfe von Jägern die Zahl der Hunde-Opfer im kleinen Siebengebirge bei Bonn gezählt. Hier habe es Jahre gegeben, "in denen wir 30 bis 40 gerissene Rehe hatten."